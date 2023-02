Vereador solicita posto de coleta de sangue no bairro 9 de Abril - Diário do Vale

Vereador solicita posto de coleta de sangue no bairro 9 de Abril

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2023, 08:07 horas

Barra Mansa – Para evitar o deslocamento de quem mora na Região Leste até o Centro de Barra Mansa, o vereador Deco (PSC) solicitou ao secretário de Saúde, Sérgio Gomes, a instalação de um posto de coleta de sangue na Policlínica do bairro 9 de abril ou no Centro de Especialidades do Boa Vista.

A reunião aconteceu na sede da Prefeitura e contou com a participação do Secretário de Governo, Luiz Antônio Furlani.

— É uma ação importante que reduz o transtorno para quem precisa de exame e faz tratamento e precisa se deslocar até o centro de Barra Mansa. É mais um passo para termos uma saúde de qualidade e eficaz na Região Leste — enfatizou Deco.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, assim como o de Governo, Furlani, se comprometeram a buscar meios, junto ao prefeito Rodrigo Drable, para a instalação do posto de coleta.