Vereador Vander Leite Gomes é afastado por decisão judicial

Itatiaia – O juiz substituto da vara única da comarca de Itatiaia, Kyle Santos Menezes, determinou o afastamento do vereador Vander Leite Gomes , que é alvo de inquérito do Ministério Público do Estado do Rio por suposta contratação de “funcionário fantasma” e prática da chamada “rachadinha”, quando o servidor é obrigado a dividir seu salário com alguém que o contratou ou teve influência na contratação.

A decisão foi tomada na terça-feira (14) e o juiz mandou dar ciência da mesma ao Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ). O juiz também mandou informar a Câmara Municipal da decisão. Outro alvo do mesmo processo, Cezar Augusto Carneiro Stagi, foi proibido de exercer função pública, na mesma decisão. Da decisão, cabe recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ).

O juiz escreveu, na sentença, que “ os crimes em questão demonstram nexo funcional com atividade desenvolvida pelo agente e (o vereador) sua imprescindibilidade para evitar a continuidade da utilização indevida do cargo em usurpação aos interesses públicos inerentes à função, pois o desvio da remuneração que deveria ser paga pelo exercício do cargo de Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de Itatiaia possui estreita relação com o exercício de seu cargo, já que efetivamente nomeou os chamados ‘funcionários fantasmas’, ciente de que não exerciam nenhuma função inerente ao cargo público”.