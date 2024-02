Vereadora Paola faz prestação de contas do mandato em Barra Mansa

Barra Mansa – A vereadora Paola da Pizzaria reuniu, na tarde deste sábado (3), cerca de 100 convidados para apresentar suas principais conquistas a frente do mandato que completou um ano. Ela assumiu em fevereiro de 2023 na condição de suplente.

Segundo Paola, ela é recordista em indicações, projetos de lei e ofícios, foram mais de 190 protocolados.

Paola explicou que, além daqueles pedidos mais comuns, como indicações para manutenção e infraestrutura, também são registradas solicitações mais importantes. “Ao longo deste um ano apresentamos indicações voltadas à construção de creches em diversos bairros, como ampliação o número de conselheiros tutelares na cidade, somente assim para que nossas crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos. Ainda na proteção das nossas crianças e adolescentes, como mãe e ex-conselheira tutelar apresentei uma lei que as escolas tenham detectores de metal, câmeras e demais aparatos de segurança em virtude de combater aquela onda de violência que chegamos à presenciar em todo país. Nosso compromisso sempre foi com o munícipe, então, votamos a favor do Piso da Enfermagem para valorizar das profissionais de saúde e por que acreditamos que isso vai trazer para o cidadão um atendimento mais humanizado. Não tem como a pessoa trabalhar em 3 lugares para completar sua renda, é exaustivo e esse cansaço em alguns casos induzia a mal atendimento ou equívocos”, disse a vereadora.

Segundo a parlamentar, quando chegou a casa legislativa seria votado um projeto de lei para reduzir o ISS das empresas de ônibus. “Pois assim não haveria aumentos absurdos ao cidadão, eu votei a favor. Minha prioridade sempre foi o povo. E assim fizemos recentemente, quando votei a favor de concurso público na cidade. É sim importante haver indicação para cargos específicos mas é justo e digno garantir oportunidades pra quem estuda e se qualifica conseguir uma vaga dessas. E hoje, Barra Mansa caminha para seu concurso público com mais de mil vagas. Nosso mandato sempre foi construído com diálogo e parcerias fundamentais como do nosso deputados Luiz Antônio Corrêa e André Corrêa”, explicou.