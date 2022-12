Vereadores aprovam criação de cargos comissionados na Smac - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2022, 07:33 horas

Projeto foi enviado pelo prefeito Neto ao Legislativo e se destina a substituir RPA

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto enviou à Câmara Municipal uma mensagem com um projeto que extingue diversos cargos comissionados que estão vagos na Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). O Executivo também encaminhou outra mensagem, com um projeto que cria cerca de 50 cargos comissionados para os coordenadores de CRAs e seis de assistentes jurídicos.

O presidente da Câmara Municipal, Sidney Dinho, explicou que a mensagem se tornou necessária porque esses profissionais atualmente estão contratados por no regime de RPA, e para atender a uma ordem judicial, o município está acabando com os RPAs.

— Não há aumento de despesas e nem novas contratações. Trata-se da substituição do tipo de vínculo empregatício do servidor — disse Dinho.

Orçamento de 2023 aprovado

A proposta orçamentária de quase R$ 1,6 bilhão para 2023, apresentada pelo prefeito aos vereadores, foi aprovada em segunda votação e estará em vigor a partir de 1 de janeiro do ano que vem. A votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) antes do fim do ano é uma obrigação da Câmara Municipal, e muitas vezes foi motivo de convocação de sessões extraordinárias, após a instalação do recesso de fim de ano dos parlamentares, em dezembro.

A principal discussão entre os vereadores durante a discussão da Lei Orçamentária Anual para 2023 ficou em torno do percentual das receitas estimadas que o prefeito estará autorizado a remanejar (trocar de um órgão para outro) sem precisar de autorização dos parlamentares. O prefeito havia proposto 40% na mensagem que encaminhou o projeto da Lei Orçamentária Anual, mas o plenário aprovou uma emenda do vereador Nilton Alves de Faria, o Neném (União Brasil), reduzindo esse percentual para 38%.

Como a estimativa de receita e previsão de despesa para o orçamento municipal de Volta Redonda é de R$ 1.593.000.000, Neto poderá remanejar até R$ 637,2 milhões sem consultar os vereadores.