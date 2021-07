Matéria publicada em 15 de julho de 2021, 16:52 horas

Barra Mansa – Os vereadores de Barra Mansa se reuniram nesta quarta (14) e quinta-feira (15), com representantes da MRS e VLI, empresas que operam as linhas férreas que atravessam a cidade. Em pauta, a necessidade de melhoria na segurança nas passagens de nível, manutenção e limpeza da margem de segurança, construção de novas travessias, comunicação dos horários de passagem dos trens, reaproveitamento do material retirado das linhas pelas empresas e até mesmo a viabilidade de transporte de passageiros.

O vereador Vicente de Paula, o Pissula, que solicitou a convocação das empresas, juntamente com o vereador Paulo Sandro, falou sobre a necessidade de as empresas assumirem sua responsabilidade na área que atuam.

— Sou morador do bairro Vista Alegre, onde há duas passagens de nível para automóveis e uma para pedestre. Há anos solicitamos que tenha uma passagem de nível para automóveis em um ponto mais alto, pois as linhas férreas ficam próximas às margens do rio Paraíba. Além disso, na passagem de nível de pedestres não há manutenção, o que já ocasionou acidentes com moradores – afirmou o vereador, destacando que no final do bairro existe o procedimentos de molhar os vagões que contém minério, uma ação que prejudica o solo, configurando crime ambiental.

O vereador Paulo Sandro, morador do bairro Roberto Silveira, também bastante afetado pelas linhas férreas, destacou que as empresas abandonaram os terrenos que são de sua responsabilidade.

— O poder público não pode agir na margem de segurança da linha férrea, mas as empresas não cumprem com suas responsabilidades, o mato próximo à linha chega a 60 cm de altura em períodos de chuva, causando muitos transtornos à população. Recentemente, tivemos surto de dengue, agravado pelo abandono do local. Além disso, a VLI não respeita a população, fechando as vias do bairro com os trens parados – afirmou o vereador.

A maioria dos vereadores solicitou a instalação e manutenção de cancelas nas travessias, visando a segurança da população. O vereador Jefferson Mamede sugeriu a instalação da sede da empresa VLI no município, para gerar receita para Barra Mansa, e o vereador Paulo da Gráfica questionou a possibilidade de se utilizar o material descartado pelas empresas, em obras do município. A vereadora Cristina Magno solicitou que a empresa VLI informasse os horários de passagem dos trens.

Presentes na quarta-feira, os representantes da MRS Logística destacaram que a maioria das solicitações é da área de responsabilidade da VLI. Na reunião desta quinta-feira, o diretor de vias permanentes Henrique Cabaleiro, e a diretora de relação institucional, Isadora Rabelo, da VLI Logística, responderam às demandas dos vereadores. O diretor se comprometeu a realizar o saneamento nas áreas atendidas pela empresa em quinze dias e estabeleceu a possibilidade de o serviço ser realizado quatro vezes ao ano no município. Ele esclareceu que a sede de operação se localiza em Barra Mansa, gerando empregos para a cidade, e que a emissão de notas fiscais, que gera receita para o município, é realizada pelos terminais.

Os diretores esclareceram sobre os critérios para instalação de cancelas, afirmando que a velocidade dos trens da empresa VLI, durante passagem por Barra Mansa, não torna obrigatória a abertura destes itens de segurança. Afirmaram, ainda, que não existe horário definido de passagem dos trens, pois dependem da necessidade das empresas que contratam o serviço.

Sobre o aproveitamento de materiais, o diretor Henrique afirmou que é possível destinar para o poder público, contanto que não estejam contaminados. Para tanto, há a necessidade de abertura de processo solicitando esta destinação.

Como algumas das demandas não puderam ser respondidas prontamente, pois necessitam de projetos de viabilidade, os diretores da VLI retornam à câmara no dia primeiro de setembro para nova reunião com os vereadores.