Vereadores de Volta Redonda aprovam projeto que obriga prefeitura a vistoriar pontes e viadutos

Matéria publicada em 2 de setembro de 2020, 16:14 horas

Volta Redonda – Foi aprovado em votação unânime realizada nesta terça-feira (01/09), na Câmara Municipal de Volta Redonda, um projeto de lei de autoria do vereador Luciano Mineirinho que obriga a prefeitura a vistoriar viadutos, passagens de nível, passarelas ou vias similares em todo o território municipal.

Segundo consta no projeto, a vistoria deve ser semestral e uma placa ou adesivo que informe a data e o responsável pelo procedimento deve ser fixado em local visível e com antecedência. Fica a cargo do executivo a escolha da secretaria responsável pela realização do serviço.

De acordo com o autor do projeto, o seu objetivo é resguardar o direito dos cidadãos voltarredondenses e evitar acidentes desnecessários por falta de vistorias e condições ruins nessas vias. “Temos observado nos veículos de comunicação acidentes causados pelo simples fato de não haver uma vistoria frequente. Penso também que o poder público deve se antecipar a problemas estruturais que podem causar transtornos graves e vítimas fatais. Por isso, redigi esse projeto que já foi aprovado por meus companheiros de Câmara e agora só depende da sanção do prefeito Samuca para sua execução”, explicou Luciano Mineirinho.