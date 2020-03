Vereadores rejeitam pedido de impeachment contra Samuca

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 20:00 horas

Treze vereadores rejeitaram o pedido de processo feito por Carlinhos Santana; prefeito continua no cargo

Volta Redonda – A Câmara Municipal rejeitou, por 13 votos, o pedido do processo de impeachment contra o prefeito Samuca Silva, feito pelo vereador Carlinhos Santana. A sessão foi acompanhada por manifestantes contra e a favor do impeachment, que se manifestaram em diversos momentos.

Antes da votação propriamente dita, dois vereadores de oposição ao prefeito usaram a tribuna: Jari Simão e o autor da denúncia, Carlinhos Santana. O primeiro, notando que na plateia havia mais pessoas contra o impeachment do que a favor, pediu que vereadores pensassem bem “porque a população que vora está lá fora”.

Jari aproveitou sua fala para antecipar seu voto a favor do impeachment do prefeito, e foi vaiado pela parte da plateia que defendia a rejeição do processo.

Depois das duas falas, o presidente da Câmara Municipal, Nilton Alves de Faria, o Neném, decidiu dar início ao processo de votação, mas o líder do Governo na Câmara, Maurício Pessoa, afirmou ter feito inscrição para usar a tribuna. Neném recusou o pedido, alegando que Maurício Pessoa teria feito a inscrição após a leitura da ata da sessão anterior. Houve uma troca de argumentos, mas Maurício acabou falando ao microfone, dizendo considerar lamentável que um prefeito eleito com 88 mil votos fosse submetido a uma votação de impeachment: “O povo é quem tem que julgar”, disse ele.

Quando a votação estava para começar, depois de lido o requerimento que pedia a abertura do processo de impeachment, o vereador Rodrigo Furtado pediu que a denúncia fosse lida na íntegra. Houve argumentação contrária do vereador Edson Quinto, mas acabou prevalecendo a leitira integral da denúncia, que levou cerca de uma hora.

Durante esse período, o presidente da Câmara se ausentou por alguns minutos. Alguns vereadores se preocuparam com a possibilidade de ele estar passando mal e o vereador Rodrigo Furtado, vice-presidente, chegou a assumir a condução da sessão, mas Neném retornou logo.

Antes de a votação começar, Marcelo Moreira, suplente do vereador Carlos Santana, assumiu temporariamente o cargo para votar sobre a admissibilidade do impeachment. No início de fevereiro, na primeira sessão legislativa do ano, os vereadores chegaram a se preparar para a votação, mas não conseguiram porque Marcelo, que não havia sido notificado, estava no Rio.

Antes da votação propriamente dita, ainda houve uma discussão sobre qual seria o quorum necessário para o impeachment. A decisão foi tomada por maioria simples, de acordo com um decreto-lei de 1967, o que levantou críticas da plateia por se tratar de uma legislação do período do regime militar.

Maurício Pessôa, líder do governo na Câmara, abriu a votação.

Votaram contra o impeachment

Mauricio Pessoa

Marcelo Moreira (suplente de Carlos Santana)

Edson Quinto

Fábio Bochecha

Fernando Martins

Francisco Novaes

Isaac Bernardo

Laydson Cruz

José Augusto

Luciano Mineirinho

Paulo Conrado

Rodrigo Furtado

Vair Duré

Votaram a favor do impeachment

Nilton Alves de Faria, o Neném

José Martins de Assis, o Tigrão

Paulinho do Raio-X

Rosana Bergone

Pastor Washington

Dinho

Washington Granato

Jari Simão