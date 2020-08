Vereadores retomam atividades em plenária virtual em Itatiaia

Matéria publicada em 3 de agosto de 2020, 08:48 horas

Itatiaia – O recesso legislativo termina hoje, segunda-feira, 3, com o retorno dos vereadores às atividades. Conforme Decreto Legislativo serão adotados medidas de prevenção à infecção e propagação do Novo Coronavírus. As sessões plenárias que, ocorrem às segundas e terças-feiras, serão realizadas com portões fechados, com transmissão pelo facebook oficial da Câmara https://www.facebook.com/CamaradeItatiaia.

Na Casa estarão apenas vereadores e os funcionários indispensáveis para execução e transmissão das sessões. O atendimento ao público será das 08h às 12h, exigindo o uso de máscaras protetoras. No primeiro semestre deste ano, os parlamentares apresentaram 387 indicações, sendo 159 votadas, além de 14 projetos de lei.