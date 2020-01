Vereadores se posicionam contra presídio vertical

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2020, 17:47 horas

Volta Redonda – O Vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, atual Presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, está preocupado com a notícia veiculada nesta segunda(27), com a confirmação do Secretário Estadual de Administração – Coronel Alexandre Azevedo, de que o município receberá um dos cinco Conjuntos Penais Verticais (CPV) programados para o Estado do Rio.

Neném declarou que a forma como a decisão foi anunciada deixou todos abalados, e ressalta: “as coisas não são feitas do dia pra noite, tudo precisa de um estudo do local e das demandas. Nossa cidade carece de reduzir os índices de violência. Hoje, Volta Redonda já deu sua ajuda ao Estado do Rio, amenizando a superlotação carcerária abrigando a Cadeia Pública Franz de Castro Holzwalth e o Degase-Unidade Volta Redonda, ambos localizados no Bairro Roma”, avalia o parlamentar.

O presidente da CMVR garante que vai buscar dialogar para ter maiores informações e colocará em discussão o assunto com seus pares e com a sociedade. “Vou marcar uma audiência com o Secretário e se possível com o Governador para levantar sobre o CPV”, afirma.

Neném também quer mais informações sobre a iniciativa: “Temos de saber, por exemplo, a localização, se haverá contrapartida em alguma instância. Antes do debate, nada de presídio”, declara.

O vereador Jari também se colocou contra a implantação do presídio na cidade:

– Volta Redonda já deu sua contribuição nessa área, tanto no que diz respeito a jovens, abrigando uma unidade do Degase, quanto no que toca a adultos, recebendo a Cadeia Pública, sendo os dois estabelecimentos no bairro Roma. O território de Volta Redonda é pequeno, com apenas 182 quilômetros quadrados, e outros municípios poderiam ceder áreas para esse presídio – avalia.

O vereador Washington Granato defende a realização de uma consulta prévia à população de Volta Redonda quanto a construção de um presídio vertical em Volta Redonda, conforme anúncio feito pelo governador do Estado do Rio, Wilson Witzel, em dezembro do ano passado e confirmado nesta segunda-feira, 27, pelo secretário estadual de Administração Penitenciária, coronel Alexandre Azevedo.

– Este anúncio traz insegurança à população, que fica temerosa pelo aumento da população carcerária na cidade, uma vez que o projeto do Governo do Estado é construir seis prédios com 11 andares para cinco mil presos. Volta Redonda já tem o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), que abriga menores infratores, tem a Cadeia Pública no Roma e a construção de mais um presídio não pode ser realizada sem que a sociedade seja ouvida e dê seu aval, – explica Granato, que tem acompanhado os fatos e percebe a insatisfação de grande parte dos cidadãos a respeito do projeto do Estado.