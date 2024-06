Vestibular Cederj prorroga até 4 de junho inscrições para vagas no polo de Volta Redonda

Volta Redonda – As inscrições para o Vestibular Cederj 2024.2 foram prorrogadas até a próxima terça-feira (4). O polo de Volta Redonda oferece 240 vagas para UFF, UFRJ e UNIRIO. As inscrições podem ser feitas pelo site (cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2024-2) e contam com uma taxa no valor de R$89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos). A taxa poderá ser paga até quarta-feira (5).

O vestibular contará com aproveitamento de notas de mais de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato que pretende utilizar a nota do Enem deve prestar atenção às regras definidas por cada universidade.

Vagas:

Para a Universidade Federal Fluminense (UFF) são 96 vagas. 40 para Licenciatura em Matemática; 31 para o curso superior em Computação e 25 para a graduação em Administração Pública.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) disponibilizou um total de 104 vagas. 54 delas são para Licenciatura em Ciências Biológicas e 50 para o curso de Licenciatura em Física.

Já a UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) está com 40 vagas abertas para Licenciatura em Pedagogia.

O Polo Cederj Professor Darcy Ribeiro fica localizado na lateral do Estádio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania. O edital completo do vestibular, o link para inscrições e outras informações estão disponíveis no site (cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2024-2)