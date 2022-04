Veteranos da fanfarra da Escola Técnica de VR realizam ensaio neste sábado

Matéria publicada em 22 de abril de 2022, 18:57 horas

Volta Redonda- Os ex-integrantes da fanfarra da Escola Técnica Escola Pandiá Calógeras irão promover neste sábado, dia 23, mais um ensaio geral de veteranos da Fanfarra na Praça Pandiá Calógeras, em frente à escola.

De acordo com o ex-aluno Francisco Guerra, no encontro reúnem ex-alunos que participaram da fanfarra nos anos 60, 70 e 80, que aos poucos estão se reunindo e retornando para tocarem juntos.

“Ao longo desses quase 30 anos, a fanfarra da escola técnica se sagrou campeã nacional de fanfarras por 9 vezes, durante o concurso nacional de fanfarras, que era realizado em São Paulo”, disse Guerra.

Já neste sábado, dia 23, os ex-integrantes estarão se reunindo novamente em frente a escola no horário das 15h, para um ensaio geral com todos os integrantes. “Geralmente os ensaios na Praça Pandiá Calógeras atrai a atenção de muita gente do bairro e até de outras localidades, que comparecem a praça para assistir e prestigiar as exibições da fanfarra que já está bem ensaiada”, destacou.

O veterano Francisco Guerra que toca surdo, um instrumento que faz parte da percussão da fanfarra, ressalta que participar dos ensaios provoca uma sensação muito agradável e emocionante.

– A sensação de tocar surdo depois de quase 50 anos afastado é maravilhosa. É a melhor sensação que alguém pode sentir, é como voltar ao passado e recordar aqueles momentos da juventude ao lodo dos companheiros de fanfarra. Não tem como descrever a sensação, lembrou o veterano Guerra emocionado.

Segundo o antigo integrante, o grupo começou a se reunir há mais de um ano atrás, sendo que o ápice da reunião ocorreu no dia 3 de dezembro. “Neste dia nos reunimos em frente a escola técnica para um público muito grande. Na ocasião também inauguramos a decoração de Natal na Praça Pandiá Calógeras, sendo uma apresentação muito linda e emocionante – lembrou o ex-integrante.