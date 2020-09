Veterinário recomenda cautela na hora de usar produtos de limpeza perto de animais de estimação

Matéria publicada em 1 de setembro de 2020, 10:11 horas

São Paulo – A preocupação com a limpeza tem sido um fator primordial neste período em que todos estão preocupados em como enfrentar a pandemia da covid-19, mas os veterinários alertam sobre o uso de alguns produtos de limpeza perto dos animais.

Em um país onde existem cerca de 141,6 milhões de animais de estimação nas residências de brasileiros, os tutores desses animais devem tomar muito cuidado na hora de manusear produtos de limpeza já que alguns produtos são tóxicos aos animais e podem até causar a morte.

Segundo o médico veterinário e presidente da Comissão de Clínicos de Pequenos Animais do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo (CRMV-SP), Márcio Mota, os produtos mais indicados para a limpeza geral da casa e a desinfecção são o hipoclorito de sódio diluído (na medida de uma parte para dez), detergente neutro ou uma solução de amônia quaternária, que pode ser encontrada em pet shops. Esta terceira opção, lembrou o veterinário, já é testada, e está sendo muito usada em clínicas, hospitais e consultórios veterinários, justamente por promover a limpeza sem oferecer riscos aos bichos.

“Todos esses produtos são efetivos contra o novo coronavírus. Com eles não se agride as patinhas, nem a pele. Temos que lembrar que os bichinhos deitam no chão e às vezes têm alguns problemas de pele por conta de produtos de limpeza. É preciso evitar os desinfetantes de modo geral e produtos muito fortes. E sempre lembrar de armazenar em um local onde o animal não alcance, porque o cheiro pode atrair os animais que podem até ingerir o líquido, resultando em intoxicação, gastrite ou uma lesão gastrointestinal severa, até com queimaduras”, explicou.

O veterinário alerta para que o tutor fique atento aos sinais de uma possível ingestão de algum produto. Segundo ele, quando ocorre a ingestão, normalmente o pet começa a salivar bastante, alguns vomitam ou tem diarreia (ambos com sangue), o que sinaliza intoxicação.

Na pele podem ocorrer alergias, com uma coceira muito forte e áreas avermelhadas, além do incômodo, que o animalzinho demonstra lambendo ou ficando muito inquieto.

Outra preocupação dos tutores de pets é com os passeios na rua, pois apesar de não pegarem nem transmitirem o novo coronavírus para o ser humano, os animais podem carregar o vírus nas patas e nos pelos e levá-lo para dentro de casa. Por isso, o recomendado pelo veterinário é fazer a higiene do cachorro todas as vezes em que ele for levado à rua. Mas o veterinário alerta para nunca usar o álcool gel, nem o álcool 70º no animal.

O que é recomendado pelo veterinário é a solução de hipoclorito de sódio a 0,1%, que pode ser manipulada em um spray para borrifar e limpar depois com um lenço. Pode-se ainda pedir para manipular a solução de hipoclorito em um lenço umedecido e aí passa no pelo, pata e na parte traseira onde o pet senta. Pode-se ainda usar a clorexedina ou o detergente neutro. Se for lavado, sempre enxaguar e secar muito bem para não deixar resíduo do produto.

As informações são da Agência Brasil *