Veterinários de VR recebem capacitação em anestesia

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) de Volta Redonda realizou nesta quinta-feira (8), no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a aula prática do curso de Treinamento Anestésico Geral, voltado para médicos-veterinários da unidade e da rede municipal. O curso tem como objetivo atualizar os profissionais sobre o uso de novos fármacos e procedimentos anestésicos, abordando as necessidades específicas de animais de diferentes portes e raças.

Ministrado pelo médico-veterinário anestesista Daniel Sacchi, o treinamento destaca protocolos modernos e mais seguros, que serão implementados em procedimentos como as castrações realizadas pela Prefeitura de Volta Redonda. Daniel Sacchi ressalta que o curso está sendo de extrema importância para melhorar e atualizar os protocolos anestésicos que são utilizados durante a castração.

“Estamos garantindo mais segurança e conforto para os pacientes que são castrados aqui, porque é uma cirurgia, então isso gera dor. Se fizermos um bom controle de dor, conseguimos estabilizar esse paciente na mesa, o que diminui o risco. Os veterinários estão aprendendo também a fazer a intubação orotraqueal, que é importante para oferecer oxigênio para o paciente anestesiado. Essa capacitação significa uma evolução no protocolo anestésico aqui no CCZ “, explicou o anestesista.

A ação faz parte do compromisso constante da SMPDA em aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos à população e aos animais da cidade, reforçando o papel da administração na promoção da saúde e bem-estar animal.

De acordo com o coordenador da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Silmar Ferreira Gomes, a atualização do protocolo anestésico representa um grande avanço no cuidado com os animais atendidos. “Esta é uma evolução significativa que assegura mais segurança e bem-estar aos nossos pacientes, com técnicas mais eficazes e apropriadas para cada situação.”

Para o secretário de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, a capacitação contínua das equipes é uma prioridade para garantir a excelência nos serviços prestados à população. “Manter os protocolos atualizados e capacitar nossa equipe é essencial para oferecer um atendimento cada vez mais humanizado, eficiente e seguro para os animais sob nossos cuidados.”