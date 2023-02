Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2023, 20:43 horas

Piraí – A queda de duas árvores na pista de descida da Serra das Araras, em Piraí, interditou totalmente a Rodovia Presidente Dutra na noite desta quarta-feira (15). A CCR-SP, concessionária que administra a via, está no local atuando na remoção da barreira. A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também está com equipe no local.