Via Dutra: deslizamento interdita descida da Serra das Araras, em Piraí - Diário do Vale

Via Dutra: deslizamento interdita descida da Serra das Araras, em Piraí

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2022, 21:29 horas

Piraí – Um deslizamento de terra na noite desta quarta-feira (7) causou a interdição da pista de descida da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. Com isso, uma pedra caiu sobre a estrada na altura do km 236 da pista sentido Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, há risco de deslizamentos em outros trechos da serra.

Devido ao fato, a pista sentido São Paulo passou a operar em mão dupla. Funcionários da concessionária que administra a rodovia (CCR Rio-SP) trabalham para desobstruir a via.