Via Dutra: duplicação na Serra das Araras deve acontecer só em 2028 - Diário do Vale

14 de janeiro de 2023

Motoristas que passam pelo sinuoso trecho da rodovia, em Piraí, sofrem com constantes acidentes, deslizamentos de terra e congestionamentos

Piraí – As obras de duplicação da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na região da Serra das Araras, em Piraí, têm que ser concluídas em 2028, segundo previsto no contrato de concessão assinado entre a CCR RioSP e o governo federal, em 2021. O DIÁRIO DO VALE teve acesso ao documento, que prevê R$1,2 bilhão de investimento e geração de mais de 2 mil postos de trabalho. Apesar disso, as obras sequer começaram e a concessionária que administra a rodovia não informou quando os trabalhos serão iniciados.

Enquanto isso, o trecho sinuoso de cerca de oito quilômetros segue registrando acidentes, deslizamentos de terra, interrupções no trânsito e diversos transtornos a motoristas e usuários da via. Um levantamento realizado pelo DIÁRIO DO VALE apontou que nos últimos 12 meses foram registradas, pelo menos, 20 interrupções no tráfego. Foram acidentes, sendo a maioria envolvendo caminhões e carretas, além de deslizamentos de encostas.

A Serra das Araras é passagem obrigatória para quem se desloca entre Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar da vista privilegiada na região, o trecho é bastante sinuoso, com curvas que exigem muita atenção dos motoristas, principalmente de caminhoneiros.

Pelo projeto, uma nova pista de subida será construída. A atual será adequada exclusivamente para descida. Ambas terão quatro faixas de rolamento. Segundo a CCR RioSP, a mudança prevê outras obras de complementação, como construção de novos viadutos e áreas de escape.

Conforme consta no cronograma do Programa e Exploração da Rodovia (PER), a previsão de entrega das obras acontece no 6º ano (pistas de subida) e 7º ano (pistas de descida) de concessão. Ou seja, as obras devem ser entregues entre 2028 e 2029. No entanto, não há nenhuma garantia de que, efetivamente, esse prazo será cumprido.

A descida, atualmente, tem velocidade limite de 40 Km/h e não possui acostamento, portanto, carretas que transitam no local precisam utilizar as duas pistas para realizarem as curvas. Por conta do grande fluxo de veículos comerciais, o trecho é o que mais provoca acidentes por quilômetro em relação às principais estradas federais do país, superando a “Rodovia da Morte” – parte catarinense da BR-101.

Atrasos, reuniões canceladas e voos perdidos

Quem utiliza a Rodovia Presidente Dutra sabe das dificuldades que pode enfrentar, principalmente se o destino for a capital fluminense. Atrasos, reuniões canceladas e até voos perdidos nos aeroportos do Galeão e Santos Dummont estão entre os riscos. A viagem também pode se tornar um drama para pacientes que se submetem a tratamentos médicos (quimioterapia, cirurgias ou consultas) que precisam passar pelo trecho em Piraí.

– A Serra das Araras é o reflexo do descaso com o nosso país. Como pode uma viagem de uma hora e meia durar quase 4 horas entre o Sul Fluminense e o Rio de Janeiro. Ninguém aguenta mais. A antiga concessão que era da Nova Dutra, não fez a duplicação nos 25 anos. Agora, o novo contrato diz que fica pronta em seis anos. Eu duvido – disse o autônomo Juarez Távora Ramos, de 70 anos.

Para o analista de Tecnologia da Informação (TI), Logan Marques, de 26 anos, a passagem pela Serra das Araras é um desafio.

– Os pouquíssimos trechos com acostamento têm deslizamentos constantes e a pista em mão dupla forma um “combo perigoso” para acidentes que infelizmente são comuns no trecho. É frustrante enfrentar congestionamentos sempre que preciso ir ao litoral. O que era pra ser uma viagem curta para lazer, acaba se tornando uma viagem lenta e estressante – lamentou.

Serra das Araras

Inaugurada em 1951, a Rodovia Presidente Dutra, por onde é transportado cerca de 50% do produto interno bruto (PIB) brasileiro, possui 402 quilômetros de extensão entre Rio e São Paulo. Em 1996, quando a CCR NovaDutra assumiu a administração da Via Dutra, a concessionária prometeu construir uma nova descida para a Serra, no entanto, a obra nunca foi realizada.