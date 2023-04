Dutra e Rio-Santos devem receber mais de um milhão de veículos no feriado

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 12:18 horas

Sul Fluminense – Uma operação especial de orientação e atendimento ao motorista, será realizada entre os dias 20 e 24 de abril, feriado de Tiradentes, pela CCR RioSP, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e na Rio-Santos, a BR-101. Durante esse período são esperados mais de um milhão de veículos trafeguem pelas vias.

O tráfego deve ficar mais intenso já na quinta-feira (20), principalmente, no período da tarde. No retorno do feriado, o fluxo deve ser maior na madrugada de segunda-feira (24). Para proporcionar mais fluidez ao tráfego, as obras nas duas rodovias serão suspensas, a partir de meio-dia de quinta-feira (20).

Tráfego

Para o feriado de Tiradentes, a concessionária prevê um aumento no volume de tráfego na Dutra, já a partir da tarde desta quinta-feira (20), quando são esperados mais de 300 mil veículos. Já no domingo e na segunda, devem circular pelo trecho pouco mais de 560 mil veículos. O fluxo mais intenso está previsto para a madrugada de segunda-feira (24).

O tráfego também deve ser intenso na Rio-Santos, a BR-101. Assim como na Dutra, a concessionária prevê um aumento no volume de tráfego na via a partir desta quinta-feira (20). Nesse dia, são esperados mais de 60 mil veículos. Depois disso o tráfego volta a ficar intenso na segunda (24). Para esse dia, são esperados cerca de 31 mil veículos.