Via Dutra passa pro serviços de recuperação até sábado

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2021, 15:25 horas

Resende – Os motoristas que trafegam pela Rodovia Presidente Dutra, BR-116, devem ficar atentos para retenções no trânsito, na altura de Resende, por conta de serviços de recuperação de pavimento. As melhorias ocorrem entre os quilômetros 299 e 300 no sentido Rio de Janeiro, e entre os quilômetros 310 e 308 no sentido São Paulo, com previsão de início às 8h e término às 16h. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser suspensos ou cancelados.

Para realização do serviço, haverá fechamento alternado de faixas da rodovia e acostamento. Os trabalhos de restauração de pavimento implicam na substituição do pavimento antigo e visam garantir maior resistência e durabilidade ao piso da rodovia.

A CCR NovaDutra, concessionária que administra a rodovia, alerta que, em função das obras de recuperação, o tráfego pode ficar lento no trecho. É importante o motorista ter atenção na passagem pela região e respeitar a sinalização implantada no local. Para saber das condições de tráfego, os motoristas sintonizar durante a viagem a CCRFM 107,5 NovaDutra.

Os serviços de recuperação no pavimento da Via Dutra são realizados periodicamente em todos os trechos da rodovia, conforme cronograma e acompanhamento da área de Obras da Concessionária.