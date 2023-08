Via Dutra vai se transformar na rodovia mais digital do Brasil

Rio – A CCR RioSP anunciou uma parceria estratégica com uma operadora de rede móvel, para levar conectividade 4G para as rodovias Via Dutra (BR-116), entre São Paulo e Seropédica, e a Rio-Santos (BR-101), no trecho entre a cidade de Ubatuba (SP) e a capital fluminense, pelas quais são realizadas mais de 700 mil viagens diárias.

A implementação do projeto deve começar ainda em 2023, com previsão de conclusão em 2025, conforme previsto no contrato de concessão. O acordo permitirá oferecer cobertura ininterrupta da tecnologia de quarta geração ao longo de mais de 600 quilômetros das estradas, que incluem o maior eixo rodoviário do País, por onde mais de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) é transportado.

A tecnologia possibilita a implementação de uma infraestrutura robusta e sustentável ao longo de toda a extensão viária. O objetivo é entregar conectividade de ponta a ponta aos clientes das duas rodovias, possibilitando o acesso a todas as funcionalidades oferecidas no app da Concessionária, incluindo os serviços de emergências médicas e mecânicas, acesso às câmeras da Via Dutra e obtenção de informações sobre o tráfego em tempo real, entre outras.

Graças ao projeto, eles poderão acessar todos esses serviços mesmo quando tiverem esgotado seu pacote de dados ou em áreas hoje sem sinal de internet.

“A segurança é um valor fundamental para o Grupo CCR, tanto para os nossos colaboradores como para os nossos clientes. E oferecer conectividade para acionamento dos serviços médicos e mecânicos reforça a nossa preocupação em prestar sempre o melhor serviço e experiência aos motoristas que estão em viagem na Via Dutra e na BR-101. Estamos trabalhando para transformar estas duas rodovias nas mais tecnológicas e seguras do País”, afirma Eduardo Camargo, presidente da CCR Rodovias. “Outras funcionalidades e possibilidades serão incorporadas ao longo do tempo, sempre com o foco na segurança e informação aos nossos clientes”, finaliza.

Além de proporcionar mais segurança e conforto aos clientes da concessionária, a parceria ainda beneficiará os municípios localizados no Vale do Paraíba e Médio Paraíba, no estado paulista, além do Sul Fluminense, no Rio, região conhecida por ser um dos principais centros logísticos do estado, melhorando a cobertura de internet nessas regiões.

“A TIM tem um histórico consolidado de implementações bem-sucedidas em rodovias brasileiras, demonstrando seu pioneirismo e capacidade de prover soluções inovadoras para melhorar a experiência de mobilidade e promover o desenvolvimento econômico e social das regiões no entorno das estradas. Nossa parceria com o Grupo CCR vai beneficiar milhares de usuários diariamente e nos permite contribuir para a transformação digital da Via Dutra e da Rio-Santos, conectando pessoas e viabilizando serviços essenciais ao longo de duas importantes rotas”, afirmou Alberto Griselli, CEO da operadora.

Smart mobility

Com a conectividade 4G disponível, a concessionária dá um importante passo em direção ao conceito de rodovias inteligentes – ou smart mobility – o emprego de tecnologias avançadas em prol da eficiência de transporte, segurança, sustentabilidade e conveniência. Um marco para os setores de transportes rodoviários de carga e de passeio.

Nesse cenário, será possível acionar equipes de socorro com compartilhamento da localização, facilitando o atendimento de emergências, ou fazer o controle do tráfego, logística e do transporte de cargas digitalmente. Tecnologias como esta também darão suporte, no futuro, aos veículos autônomos, contribuindo ainda mais com a segurança, sustentabilidade e eficiência da mobilidade.