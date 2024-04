Viabilidade econômica de Angra 3 será feita pelo BNDES, diz Eletronuclear

Angra dos Reis – A Eletronuclear se pronunciou, nesta sexta-feira (12), sobre o julgamento do Tribunal de Contas da União (TCU) que discutiu a viabilidade econômica de Angra 3. A empresa afirmou que o preço da energia elétrica para a usina será o resultante do estudo contratado junto ao BNDES e que este estudo não está concluído. Segundo a Eletronuclear, após a conclusão, o estudo será validado pela EPE e posteriormente submetido à aprovação pelo CNPE.

De acordo com o TCU, “a usina representará um custo superior a outras opções de geração de energia da ordem de R$43 bilhões, além de provocar um aumento médio para os consumidores de energia elétrica na ordem de 2,9% nas tarifas das distribuidoras”.

A Eletronuclear ressaltou que a informação consta de um relatório da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) que se baseou em uma apresentação preliminar do BNDES para o Ministério de Minas e Energia no passado.

“Conforme a Lei n. 14.120/2021, o preço da energia elétrica para Angra 3 será o resultante do estudo contratado junto ao BNDES. Este estudo que não está concluído ainda pelo BNDES, após a sua conclusão será validado pela EPE e posteriormente submetido à aprovação pelo CNPE”, afirma a nota da Eletronuclear.

A empresa também afirmou que somente após a conclusão dos estudos independentes, realizados pelo BNDES, é que a EPE poderá dimensionar os impactos do empreendimento de Angra 3 no sistema elétrico nacional.

“Aspectos tributários poderão contribuir com a queda do valor da tarifa final para o consumidor, a exemplo do que ocorrerá com a Reforma Tributária já aprovada pelo Congresso Nacional, com o PL 1379/2023 que retoma o Regime do Renuclear Federal (extinto em dezembro de 2022) e também com um Renuclear Estadual/RJ. Isso tudo considerado no cenário tarifário, certamente o preço da energia elétrica produzida por ANGRA 3 será competitivo para uma fonte termelétrica limpa, não poluente (não produzindo gases de efeito estufa), segura, firme, constante e de base”, disse a empresa.