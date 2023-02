Viação São Miguel reduz horários de linhas mesmo com aumento da passagem - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 12:49 horas

Segundo a empresa, reajuste não foi suficiente para abastecimento de seus veículos e pagamento de funcionários

Resende – Mesmo depois de conseguirem na justiça um aumento de R$0,25 na passagem, que chegou ao novo valor de R$ 4,25, a Viação São Miguel, de Resende, anunciou que os horários das linhas dentro do perímetro urbano e distritos foram reduzidos a partir desta quarta-feira. De acordo com nota divulgada pela empresa, o reajuste de 5,78% não é suficiente para quitar suas contas. “Diante da negativa da prefeitura em não poder socorrer o transporte realizado pela empresa até que seja finalizado tal processo licitatório, a São Miguel informa que a partir desta quarta-feira, dia 8, com a impossibilidade de aquisição de óleo diesel e de assegurar os pagamentos dos seus colaboradores, haverá redução de horários de linhas dentro do perímetro urbano e linhas distritais”, diz a nota.

Ainda de acordo com a nota, a São Miguel informa que “aguarda, por parte da gestão municipal, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da empresa, e agradece a compreensão da população resendense.” A Viação São Miguel está com contrato vencido desde 2020, mas continua operando através de uma liminar judicial. No último dia 2 de janeiro, uma licitação para escolher uma nova empresa foi realizada, e as concorrentes estão sendo analisadas.

A reportagem do DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a Prefeitura de Resende para saber a posição do governo municipal quanto à redução na prestação do serviço à população. Quanto à São Miguel, a empresa também foi procurada pela reportagem, mas informou que só poderia responder “mais tarde” quantos horários e veículos foram tirados de circulação.