Viações na rodoviária de Volta Redonda cancelam viagens para RJ e SP

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 12:47 horas

Volta Redonda – As viações Cometa e Cidade do Aço, responsáveis por mais de 90% das viagens na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, em Volta Redonda, cancelaram viagens para Rio e São Paulo. A medida teve objetivo de diminuir a circulação de pessoas no terminal e evitar o contágio pelo novo coronavírus (Covid-19). A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) emitiu uma nota na manhã desta quarta-feira (18), que o transporte interestadual de passageiros continua em operação.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Maurício Batista, comentou que a interrupção do serviço é uma ação de prevenção à Covid-19.

– Todos os dias essas empresas têm ônibus saindo e chegando a Volta Redonda, de 30 em 30 minutos. A parada na operação diminuiu em quase 90% o movimento na rodoviária, que chega a duas mil pessoas por dia – disse o secretário.

As empresas Útil, Collitur, Caiçara, Progresso, Gontijo, Nossa Senhora Aparecida, Sampaio e Resendense continuam operando normalmente.

As orientações são de ampliar as ações de higiene pessoal e do local de trabalho, colocar equipamentos como álcool em gel e toalhas de papel, e aumentar a frequência de limpeza dos locais.

Linhas municipais

A diretora de Transporte da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Ana Liege Dornelas, informou que a secretaria solicitou a higienização dos veículos que atendem as 53 linhas municipais de Volta Redonda.

Cerca de 200 carros circulam diariamente pela cidade. – A higienização está sendo feita quando os ônibus chegam na garagem e no intervalo da escala de um veículo para o outro – explicou a diretora.

Ela acrescentou que a prefeitura também orientou sobre a campanha preventiva através de material de propaganda que serão disponibilizados dentro dos ônibus e no vidro traseiro.

– A Secretaria de Comunicação elaborou o material que será confeccionado pelas empresas – concluiu Ana Liege.