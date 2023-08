Viaduto da Fazenda da Barra III será interditado para continuidade das obras de duplicação

Resende – O viaduto da Fazenda da Barra III será interditado nesta quarta-feira (16), para a continuidade das obras de duplicação da estrutura. A interdição acontecerá das 13h às 17h.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o trânsito precisará ser interrompido para que a concretagem do viaduto sobre a linha férrea seja realizada.

A administração municipal entende que o fechamento da via pode causar transtornos, principalmente, aos moradores do bairro. Porém, a interdição se faz necessária para garantir a segurança dos moradores e motoristas, além, claro, de cumprir com o cronograma das atividades, conforme previsto.

No último mês, a prefeitura iniciou uma nova etapa nas obras, que foi o içamento das vigas para a ampliação do viaduto. Foram quatro vigas metálicas, com 20 metros de comprimento e três toneladas e meia cada. Na ocasião, o viaduto também precisou ser interditado para que a estrutura fosse içada.

“Esta duplicação é esperada há muitas décadas pelo resendense e a previsão é que as obras do viaduto sobre a linha férrea na Fazenda da Barra III sejam entregues até o fim deste ano. Por isso, pedimos que a população tenha paciência e seja compreensiva com as etapas dos serviços para que seja possível melhorar as condições dos moradores a longo prazo. Sabemos dos transtornos que podem causar as interdições, mas elas são necessárias para garantir a segurança e integridade tanto dos trabalhadores quanto dos motoristas”, explicou o secretário de Obras, Thomas Elson Landim.

As equipes que trabalham na ampliação do viaduto já concluíram as fases de fundação com a cravação das estacas, concretagem, além, claro, da preparação para o lançamento das vigas que farão a sustentação do viaduto.