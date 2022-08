Viatura de PM é alvejada a tiros em Resende

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 08:09 horas

Resende – Uma viatura do 37º Batalhão da PM foi alvejada a tiros na segunda-feira, dia 29, em Resende. Agentes do Serviço Reservado (P2) foram a Rua do Canal, no bairro Baixada da Olaria, quando dois homens atiraram na direção dos PMs, que revidaram os disparos.

Os agentes foram apurar denúncia de venda de drogas na localidade. Nenhum policial ficou ferido, e os desconhecidos entraram numa área de mata e conseguiram fugir.

A ocorrência da PM foi registrada na Delegacia de Resende.