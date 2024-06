Vice na chapa do PT em Volta Redonda é pré-candidata pelo PSOL

Volta Redonda – O PSOL lança no dia 15 de junho, a partir das 11h, a nominata que concorrerá a uma vaga na Câmara Municipal de Volta Redonda. O evento, que acontecerá no Clube Foto filatélico, na Vila Santa Cecília, contará com a presença do deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL) e do deputado estadual e presidente do partido no Rio, Flávio Serafini.

Também estarão presentes o pré-candidato a prefeito pelo PT, Professor Habibe, e Adriana Bittencoutr (PSOL), pré-candidata a vice-prefeita. Ambos representarão, na cidade, o bloco de esquerda, formando pelo PSOL, PT, PV e PC do B.

Composta por 16 candidatas e candidatos, a nominata do PSOL apresenta nomes que representam pautas históricas da sigla. “Diversidade de gênero, raça, credos e idade marcam essa nominata”, definiu Adriana Bitencourt.

Ainda de acordo com a presidente do Psol em Volta Redonda, a ideia ao construir a nominata é garantir que as necessidades da classe trabalhadora volta-redondense estejam em pauta. “Nosso desejo é colocar o povo nos espaços de poder da cidade para construir políticas públicas efetivas que beneficiarão mulheres, negros, pessoas LGBTQIA e portadores das mais diversas deficiências. Estamos muito orgulhosos de cada nome nosso nessa disputa de 2024”, afirmou.