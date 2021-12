Vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, tomará posse como Presidente da comissão provisória do partido PSD

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 16:12 horas

O evento será no plenário da Câmara Municipal de Barra Mansa

Barra Mansa – A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, irá tomar posse do cargo de Presidente da comissão provisória do Partido Social Democrático (PSD) em evento que será realizado na próxima segunda-feira, dia 20, às 18h, no plenário da Câmara Municipal de Barra Mansa, no Centro. O evento também terá a presença do prefeito do Rio de Janeiro e Presidente estadual da sigla, Eduardo Paes.

DO EVENTO:

Dia: 20 de dezembro de 2021 (segunda-feira)

Hora: 18h

Endereço: Rua Mamede Fores de Andrade, 60 – Centro, Barra Mansa – RJ