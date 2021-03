Vice-prefeita de Barra Mansa se reúne com pastores

Matéria publicada em 19 de março de 2021, 20:24 horas

Barra Mansa – A secretaria municipal de Ordem Pública e o gabinete da vice-prefeita Fátima Lima realizaram uma reunião no fim da tarde desta quinta-feira, 18, na igreja Metodista Central de Barra Mansa, com o conselho de pastores do município. O objetivo do encontro foi esclarecer o novo decreto do prefeito Rodrigo Drable em relação ao combate à proliferação do coronavírus.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, acredita que a reunião surtirá efeito. “Entendemos que a Igreja é essencial para a vida do ser humano. Nós queremos com essa reunião trazer os pastores para uma realidade onde vemos que apesar da obediência e cuidado da grande maioria, precisamos redobrar nossos cuidados. A nossa preocupação não é coibir os cultos e sim prevenir essa doença que tem tirado tantas vidas no nosso Brasil. Estamos aqui com a preocupação de salvar vidas”, revelou.

De acordo com o pastor Clodoaldo Antonio de Paula, presidente do Conselho de Pastores de Barra Mansa (Copebam), haverá um comprometimento entre o Executivo e as Igrejas evangélicas. “Com o aumento dos casos de Covid em todo Brasil e em nossa região, existe a necessidade de continuarmos atentos e alertar com relação às prevenções nos nossos cultos, como a higienização das mãos, o uso de máscaras, distanciamento nas igrejas e respeitando a capacidade de 50% para não haver aglomeração”.

A vice-prefeita Fátima Lima, que também é pastora, considerou a reunião de grande valia. “Foi importante a reunião com os líderes das igrejas evangélicas para conversarmos sobre o último decreto municipal no que se refere aos protocolos sanitários e distanciamento social e as consequências pra quem não se adequar. Todos entendem que a responsabilidade é de cada um e de todos”, concluiu.