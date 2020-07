Vice-prefeita Fátima Lima assume Prefeitura de Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 20:23 horas

Barra Mansa – A prefeitura acaba de informar que a partir desta terça-feira (14), a vice-prefeita Fátima Lima assume interinamente o cargo de prefeita do município.

Isso ocorre após o prefeito Rodrigo Drable ter sido notificado e afastado temporariamente de suas funções no Executivo.

O prefeito foi alvo de uma operação do MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) nesta terça-feira, dia 14. Os vereadores Zélio Resende Barbosa e Paulo Afonso Sales Moreira, vulgo Paulo Chuchu, além do coronel da Polícia Militar Jorge Ricardo da Silva, ocupante de cargo comissionado da prefeitura, também são investigados pela operação. Eles são acusados de compra de votos para a Câmara Municipal aprovar as contas do município de 2018.

Por meio de nota, a prefeitura informou que o prefeito foi acusado indevidamente, por um vereador da oposição, de ter oferecido vantagens em votação na Câmara Municipal. Para a prefeitura, trata-se de uma denúncia infundada feita com objetivos políticos. “O corpo jurídico do município já está trabalhando na elucidação dos fatos para corrigir esta injustiça neste importante momento de enfrentamento à pandemia da covid-19”, diz a nota.