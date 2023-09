Vidal aciona Corpo de Bombeiros para transferir Mingau para Hospital de São Paulo

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, anunciou na manhã deste domingo (3), que acionou o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio para disponibilizar uma aeronave, para transferir o músico Rinaldo Oliveira Amaral.

Conhecido como Mingau, o baixista da banda Ultraje a Rigor está sendo transferido para o Hospital São Luiz, em São Paulo.

Vidal agradeceu as equipes do Hospital de Paraty, o secretário de saúde do Estado, Dr. Luizinho, e ao secretário Coronel Leandro do CBMERJ , pela mobilização.

O prefeito disse ainda “Agora é pedir para Deus e colocar nas mãos da equipe médica que vão proceder os futuros procedimentos. Quero aqui agradecer o apoio de todos indispensável neste momento”.