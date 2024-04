Vidal apresenta novo secretariado

O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, apresentou, nesta quarta-feira (10), seu novo secretariado, após a saída de nomes que irão disputar as eleições de outubro.

Vidal, falou da capacidade técnica e da experiência de cada secretário que foram compondo as pastas, como também, o desenvolvimento e desempenho de cada secretaria para dar segmentos aos trabalhos em prol do município. As mudanças ocorreram gradativamente, tendo na sua maioria, o afastamento do cargo pelo período eleitoral e outros para melhor estruturar os departamentos.

Seguem os nomes do quadro de secretários municipais:

Administração: Gilmar Marcelino

Ambiente: Marcelo José

Assistência Social e Direitos Humanos: Pastor Osmar

Cultura: Heloísa Bertino

Educação: Alza Gama

Finanças: Matheus da Silva Vidal

Gabinete: José Batista Cardoso Filho

Obras: Fabrício do Espírito Santo Soares

Pesca: Márcio Alvarenga

Planejamento: Vinícius Azevedo

Segurança e Ordem Pública: Valmir Macedo Melonio

Turismo: Sandra Barros

Urbanismo: Vicente Cruz