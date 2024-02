Vidal discute investimentos com Lula e Lindbergh Faria

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, esteve nesta terça (6) com o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, e com o deputado federal Lindbergh Faria, no lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) de Belford Roxo.

Nas pautas das conversas, liberação de recursos de emendas do deputado e a implantação de uma unidade avançada do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) no município. Vidal, inclusive, apresentou o documento em que o município se compromete a ceder o terreno para a instituição de ensino.

O encontro de Vidal com o presidente Lula foi intermediado pelo prefeito de Belford Roxo, Waguinho, e pelo secretário nacional de Articulações Políticas, André Ceciliano.