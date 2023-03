Vidal e Dr. Luizinho alinham investimento de R$ 50 milhões na saúde de Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 18:25 horas

Paraty terá Centro de Referência da Mulher, Centro Integrado de Saúde e Centro de Odontologia

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, se reuniu com o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho no início da semana. O encontro foi intermediado pelo deputado estadual licenciado e secretário de Estado do Turismo, Gustavo Tutuca. Na pauta da reunião: os investimentos na ordem de R$ 50 milhões, divididos por diversas obras que serão realizados na área da saúde de Paraty. Vidal lembrou ainda que, na próxima sexta-feira, a cidade vai receber do governo do estado novas ambulâncias do Samu. “Assim teremos mais áreas de cobertura para o atendimento à população”, disse o prefeito, que agradeceu pelo apoio recebido: “Agradeço ao empenho dos secretários e ao governador Claudio Castro por estar sempre atendendo Paraty”, declarou.

Os investimentos

O Centro Integrado de Saúde da Patitiba vai ser totalmente reformulado, com um prédio novo e investimentos de R$ 10 milhões, incluindo o equipamento. A Casa de Saúde da Mulher também terá sede nova, também com investimento de R$ 10 milhões, com o equipamento incluído.

O município também terá R$ 20 milhões de investimento em um centro de hemodiálise, em área que já foi desapropriada. O projeto está em fase de licenciamento e licitação, que inclui a maternidade, o centro de hemodiálise e enfermagem e a a parte administrativa do hospital, a Casa da Mulher.

Mais R$ 10 milhões serão investidos no prédio do antigo hospital São Pedro de Alcântara que vai abrigar o Centro Especialidade de Odontologia e a parte administrativa da Secretaria de Saúde.