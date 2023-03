Vidal firma convênio com a Polícia Civil para novo sistema de registros de ocorrência - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 19:13 horas

Paraty – Os guardas municipais de Paraty poderão fazer registros de ocorrência de crimes de menor potencial ofensivo – ou seja, infrações e contravenções com pena máxima não superior a dois anos – através do Sistema de Ocorrência Virtual (SOVI), um aplicativo que pode ser instalado tanto em aparelho celular quanto em laptop. A iniciativa é fruto de um convênio entre a prefeitura de Paraty e a Polícia Civil do estado do Rio.

Nesta terça-feira (14), o prefeito e secretário de Segurança Pública, Coronel Cardoso, além do delegado titular da 167ª DP, Marcelo Russo, tiveram um encontro com o diretor-geral do Departamento Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações da PCERJ (DGTIT) , delegado Eduardo Freitas, para firmar a parceria. Através dela, a Guarda Municipal de Paraty terá acesso ao SOVI e poderão registrar as ocorrências no município. Os agentes vão receber capacitação e treinamento para que o aplicativo entre em funcionamento nas plataformas distribuídas na Base Central da Guarda. A expectativa é que os guardas municipais possam fazer os registros de forma mais eficiente e dinâmica.

“Além de agilizar o sistema, as informações contidas nos registros de ocorrência ficarão disponíveis na internet para serem acessadas pela rede de Segurança Pública”, afirmou o diretor-geral do DGTIT, Eduardo Freitas, acrescentando que a iniciativa poderá colaborar como compartilhamento de informações pertinentes às listas de procurados pela Polícia e pela Justiça”.

Para Luciano Vidal, a parceria com a Polícia Civil é de grande importância possibilitar a informatização do sistema de ocorrências para a Guarda Municipal. Ele disse ainda que a medida vai ajudar a desonerar as unidades policiais. “O registro será enviado à delegacia, que fará a análise e a tipificação criminal de cada caso”, detalhou Marcelo Russo.

O secretário de Segurança e Ordem Pública de Paraty, Coronel Cardoso, afirmou que a implantação do novo sistema também modernizará o Departamento de Fiscalização e Postura. “Nossos agentes serão capacitados e ganharão agilidade para atuar no Centro Histórico, na zona rural e nas áreas costeiras”, acrescentou.