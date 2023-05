Vidal firma parceria com IFRJ e SENAI para cursos profissionalizantes em Paraty

Matéria publicada em 23 de maio de 2023, 09:50 horas

Cursos serão nas áreas relacionadas ao turismo e cultura

Paraty – Luciano Vidal participou, nesta segunda-feira (22), de duas reuniões para firmar parcerias com o Senai e com a Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). Com o Senai, o prefeito discutiu a implantação de cursos profissionalizantes e com a IFRJ, um convênio para trazer uma unidade do instituto para a cidade.

“A princípio teremos cursos profissionalizantes para os alunos do EJA e para mulheres em situação de vulnerabilidade, além de pós-graduação EAD. A partir do ano que vem, vamos ter também cursos de graduação. Bons ventos para a educação e a qualificação profissional em Paraty”, revelou Vidal, que se reuniu com representantes da Secretaria de Cultura, da Coordenadoria da Juventude. No encontro com o Senai, o objetivo foi o de trazer cursos técnicos para a cidade, inclusive nas futuras instalações da escola técnica Cefec. Serão cursos nas áreas de hotelaria, turismo, artes cênicas e audiovisual.

Em seguida, Vidal esteve junto com representantes da Secretaria de Educação, com a pró-reitora de ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Alessandra Poulon, e sua equipe, para tratar de um convênio a ser assinado com o instituto, para implantar uma unidade do IFPRJ no município.