Vidal inaugura Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 12:05 horas

Niam foi implantado com parceria entre Polícia Civil e Prefeitura

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, inaugurou na quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (Niam), na 167ª Delegacia de Polícia de Paraty. O local foi inaugurado por meio de uma parceria da prefeitura, através da Coordenadoria da Mulher, com a Polícia Civil.

A inauguração contou com a participação do delegado titular da 167ª DP, Marcelo Russo, a coordenadora da Mulher de Paraty, Sílvia Remoissenet, a “Silvinha da Prainha”, secretários municipais e outras autoridades.

– O núcleo é resultado da parceria entre o doutor Marcelo Russo e a nossa Coordenadoria da Mulher, liderada pela Silvinha da Prainha, e contou também com apoio do gabinete. Bons ventos para as mulheres em Paraty – comemorou o prefeito Luciano Vidal.

O delegado Marcelo Russo também celebrou a inauguração e destacou que o Niam vai qualificar o serviço prestado pela Polícia Civil de Paraty.

– É com muita satisfação que inauguramos neste Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, o Niam na 167 DP. Este núcleo vai ter uma parceria com a prefeitura, que vai fornecer servidores que acolherão as mulheres vítimas de violência doméstica, em um atendimento multidisciplinar, o que qualifica muito o serviço prestado às mulheres na cidade de Paraty. Estamos muito satisfeitos, porque a prefeitura vem nos auxiliando a prestar um bom serviço como delegacia – enfatizou Russo.