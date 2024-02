Vidal: “Justiça de Paraty determina bloqueio de R$ 300 milhões da Enel”

Paraty – O juiz da Comarca de Paraty determinou o bloqueio de R$ 300 milhões da Enel, nesta quinta-feira (1º), por descumprimento da determinação judicial que obrigava a empresa a fazer melhorias e acabar com os constantes apagões na cidade. A informação foi dada pelo prefeito Luciano Vidal, no fim da tarde de hoje em suas redes sociais.

Mais cedo, o prefeito se reuniu com representantes e técnicos da concessionaria de energia elétrica, o subsecretário estadual de Energia e Economia Azul, Felipe Peixoto, secretários, vereadores, Convention Bureau, representantes da sociedade civil, Procon e procuradores do município. Durante a reunião, delegado titular da 167ª DP Marcelo Russo entregou uma intimação para os representantes da empresa pelo crime de omissão.

“Trata-se de um crime de responsabilidade cível e criminal. Além da petição da nossa Procuradoria, que resultou na decisão do juiz, também foi aberto mais um inquérito policial e o delegado notificou os diretores da Enel a prestar esclarecimentos na delegacia sobre os apagões na cidade. Não vamos descansar enquanto a Enel não tratar os moradores de Paraty com o respeito e a dignidade que nós merecemos”, afirmou Vidal.

A reunião teve como objetivo buscar um acordo, por meio de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) para acompanhar os investimentos de melhorias da empresa no fornecimento de energia elétrica.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a Enel e aguarda um posicionamento da empresa.

Entenda o caso

Em outubro de 2023, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve decisão favorável à ação civil pública com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada pela 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis, para que a concessionária Ampla Energia e Serviços SA (Enel) promova melhorias no serviço de energia de Paraty.

Segundo a decisão à época, dados técnicos obtidos entre os anos de 2016 até 2023 demonstraram as constantes interrupções do serviço de energia, bem como o descumprimento de normas, metas e limites regulatórios relativos ao padrão técnico de qualidade do serviço impostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), configurando falha e deficiência na regularidade da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica aos consumidores de Paraty.

Na ação judicial de 2023, ‘a decisão da Vara Única da Comarca de Paraty determinava que a concessionária Enel apresentasse, em um prazo máximo de 60 dias, estudo técnico sobre os indicadores coletivos de qualidade de serviço e que aponte as ações que deverão ser adotadas para sanar as falhas constatadas, apresentando o cronograma de implantação. A concessionária deve implementar as ações contidas no estudo técnico em um prazo de 180 dias, a contar da conclusão do trabalho, sob pena de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. Já as metas dos indicadores de qualidade fixadas pela ANEEL devem ser cumpridas no prazo de 360 dias, sendo fixada multa de R$100 mil por mês em que os limites máximos dos indicadores forem desrespeitados’.

Prefeitura de Paraty denunciou operadora à Polícia Civil e Federal

Em 2023, o prefeito Luciano Vidal chegou a denunciar a operadora de energia para as Polícias Civil e Federal, apontando a precariedade dos serviços protocolada pela Procuradoria Geral de Paraty, após os dois últimos apagões, em 8 e 26 de setembro.

A prefeitura também apontou uma série de falhas no fornecimento de energia elétrica aos mais de 50 mil moradores e turistas, sustentando a Ação Civil Pública no Ministério Público.

Uma audiência de conciliação entre a Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Prefeitura e a ENEL ficou agendada para março de 2024. Na época, o prefeito teceu duras criticas a atuação da empresa.

– A situação é crítica. Moradores, comerciantes e turistas estão enfrentando sérios problemas. A cidade está sendo prejudicada pelos diversos picos de energias constantes que vem ocorrendo quase que diariamente. O objetivo é averiguar se se trata de algum ato de vandalismo, e ou se é uma falha de sobrecarga no sistema que abastece a cidade, e/ou falta de manutenção e reparo na linha de transmissão dentro do município”, explicou o prefeito de Paraty, Luciano Vidal.

Nota da Enel em 2023

Em nota enviada a imprensa em outubro de 2023, a Enel Distribuição Rio havia informado que ainda não tinha tomado conhecimento da decisão do Ministério Público do Rio de Janeiro mencionada na reportagem. “Assim que for notificada, a empresa tomará as providências necessárias”, diz o documento.

Leia a nota na íntegra

‘A companhia esclareceu, em nota, que investiu, apenas em 2021 e 2022, mais de R$ 30 milhões em obras estruturais e em manutenções preventivas na rede elétrica que atende a região de Paraty, com o objetivo de melhorar a qualidade de fornecimento e ampliar a capacidade de atendimento aos clientes. Entre as ações, colocou em operação um novo alimentador na subestação de Paraty, beneficiando 8 mil clientes, realizou 83 mil serviços de poda e inspecionou mais de 1,5 mil quilômetro de redes. Além disso, instalou equipamentos comandados à distância do centro de operações da empresa, proporcionando mais rapidez no restabelecimento da energia e a redução de clientes afetados em eventuais ocorrências. Como resultado dos investimentos, a região de Paraty apresentou uma redução de 50% na duração média das interrupções (DEC) e 37% a quantidade média das interrupções (FEC), na comparação entre 2022 e 2020’.

“A distribuidora segue realizando importantes investimentos para a região. Este ano, investiu R$ 5,7 milhões em melhorias na Ilha do Araújo, com a instalação de 169 postes e mais de 7 km de redes. Adicionalmente, a empresa está investindo cerca de R$ 21 milhões na ampliação da Subestação Paraty, para aumentar a confiabilidade do sistema de distribuição”, salientou.