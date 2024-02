Vidal participa de filiação do vice governador Pampolha ao MDB

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, participou neste domingo (4), em São Paulo, da cerimônia de filiação do vice-governador do Estado do Rio, Thiago Pampolha, ao MDB.

O evento ocorreu na sede nacional do partido, com a presença de lideranças como o presidente do MDB, Baleia Rossi, e os deputados Leonardo Piciani e Washington Reis.

“Bem-vindo ao MDB, vice-governador! Tenho certeza de que nossa parceria vai ser ainda mais forte e com muitas conquistas para Paraty”, escreveu Vidal em suas redes sociais.