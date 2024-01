Vidal participa de ‘Paraty Day’ em Madri

Madri, Espanha – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, se reuniu com a coordenadora de Mercados Internacionais da Embratur, Carolina Stolf, em um brunch de apresentação de Paraty. O evento, intitulado Parati Day, teve o apoio da Câmara de Comércio Brasil-Espanha e foi realizado na Casa do Brasil, na capital espanhola. A decisão da agência brasileira de promoção do turismo, no sentido de promover um evento exclusivo para mostrar a cidade, mostra a importância que Paraty tem entre os destinos turísticos brasileiros.

A cidade é patrimônio cultural e de biodiversidade da humanidade pela Unesco e cidade gastronômica criativa também da Unesco. Segundo o Portal de Dados da Embratur, o Rio de Janeiro recebeu, apenas da Argentina, Chile e Estados Unidos, mais de um milhão de visitantes em todo o ano passado.

Para a coordenadora de Mercados Internacionais da Embratur, Carolina Stolf, Paraty, assim como todo o Estado do Rio, possui atrativos muito procurados por turistas internacionais: sol e praia, ecoturismo, cultura, arte, gastronomia, legado histórico, afroturismo com as comunidades quilombolas e turismo de povos originários com o legado indígena.

— A Embratur pretende reposicionar o Brasil como opção viável de destino nas prateleiras das operadoras internacionais. Paraty é um destino único que reúne muitos dos interesses dos turistas internacionais, além de ser palco de um calendário extenso de festivais, como a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). A gestão do prefeito Luciano Vidal facilita o trabalho, pois tem feito com que a cidade se torne um destino qualificado e competitivo para o turismo internacional, isso sem perder de vista a sustentabilidade e o bem estar das comunidades locais — declarou.

O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, aposta na parceria com a Embratur para divulgar a cidade. — O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, está nos ajudando a levar Paraty para o mundo, a turistas nacionais e internacionais. Temos enormes belezas naturais, praias, além da reserva florestal da Mata Atlântica, que merecem ser divulgadas — declarou Vidal, que considera a Europa um mercado estratégico na promoção da cidade.

Fitur 2024

A Embratur participa, entre quarta-feira (24) e domingo (28), da Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri. Além de divulgar os destinos brasileiros, reposicionando o Brasil no mercado espanhol, a Agência lançará na ocasião o primeiro metaverso de turismo do Brasil, em parceria com a rede El Corte Inglés.

Já em território espanhol, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, falou da importância e dos objetivos da participação da Agência na feira. “A Embratur vem pra Fitur com uma agenda de reuniões que tem como foco a ampliação da conectividade aérea e geração de novos negócios. Junto com nossos coexpositores, estamos levando um Brasil diverso e multicultural, que cada dia incorpora mais a sustentabilidade como valor e prática no turismo. Vamos apresentar muitas novidades em produtos e experiências ligadas não só a sol e praia, mas também cultura e natureza, que estão alinhados com as tendências do turismo internacional”, adiantou.