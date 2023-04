Vidal renova aluguel social para atingidos pelas fortes chuvas do ano passado

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 18:58 horas

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, com o apoio da Câmara dos Vereadores, renovou, nesta quarta-feira (19), para mais um ano, o aluguel social para os moradores que foram atingidos pelas fortes chuvas no ano passado.

Vidal recebeu a população no Programa Fale com o Prefeito. “Atendi os moradores dos bairros Novo Horizonte, Pedras Azuis e Independência, que reivindicaram a renovação do aluguel social. Na ocasião assinei a lei 2.410/2023 que regulamenta a concessão de benefícios eventuais em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária de calamidade pública no âmbito do município de Paraty”, disse o prefeito.

“Esse serviço é essencial até realizar a entrega do conjunto habitacional em que o processo está em fase de licitação”, concluiu o prefeito.