Vidal vai entregar reforma de quatro escolas em dezembro - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2022, 07:41 horas

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, entregou nesta quinta-feira, dia 8, a reforma da escola municipal do bairro São Gonçalo, juntamente com a instalação do parque infantil. Esta é a primeira das quatro unidades escolares que serão entregues à população no mês de dezembro.

Para os próximos dias, estão programadas as entregas da reforma das escolas dos bairros Corisco, na próxima terça-feira, dia 13, Sertão do Taquari, na próxima quinta, dia 15, e Barra Grande no dia 20.

Após a entrega da escola de São Gonçalo, acontece o projeto Prefeito no Bairro, com atendimento médico, corte de cabelo, brinca comigo, cadastro social, distribuição de sementes através da Secretaria de Agricultura.