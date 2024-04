Vidal vistoria obras do Centro de Hemodiálise e Casa de Parto Humanizado

Paraty – Paraty se prepara para receber mais duas estruturas estratégicas para a saúde da população: um Centro de Hemodiálise e uma Casa de Parto Humanizado. Na segunda-feira (15), o prefeito Luciano Vidal vistoriou o andamento das instalações localizada ao lado do Hospital Hugo Miranda, no bairro Pontal.

Prevista para ser concluída este ano, a obra recebe investimentos de R$ 20 milhões em uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Paraty. As unidades vão oferecer atendimento especializado à população paratiense e à municípios vizinhos.

“A obra já passou pela demolição da casa que foi desapropriada e agora está na fase de fundação. Agradeço ao Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, ao deputado Federal Luizinho, ao secretário Estadual de Turismo Gustavo Tutuca e a nossa secretária de Saúde Carla Lacerda por viabilizar essa obra tão importante em nosso município”, disse Vidal.

A Casa de Parto terá sete leitos, sendo quatro deles no setor de obstetrícia e outros três em quartos pré-parto, parto e pós-parto. Na unidade, as pacientes poderão optar pelo parto natural, com práticas de humanização, acolhimento e ambientação para a gestante de baixo risco.

Já o Centro de Hemodiálise contará com dez cadeiras para atendimento dos pacientes. Com o investimento, a oferta desse serviço na região será ampliado. As obras iniciadas em dezembro de 2023 têm previsão de serem concluídas em até dez meses (outubro de 2024).

Para a ex-secretária de Saúde, Carla Lacerda, uma das responsáveis pela implementação dos espaços, “está em andamento mais uma obra que vai revolucionar a saúde de Paraty,” disse em vistoria feita em março. “O Centro de Hemodiálise e a Casa de Parto Humanizado não será mais um sonho, mas uma realidade para o povo paratiense.”

Durante a assinatura de ordem de serviço, o deputado Dr. Luizinho reforçou: “Com certeza absoluta, as mulheres que tiverem parto aqui vai ser muito melhores atendidas. E vamos acabar com o sofrimento de quase 20 pacientes que vão diariamente fazer hemodiálise em Angra.”

Há quatro meses, o evento de lançamento da obra contou a participação da secretária estadual de Saúde, Cláudia Mello, e do deputado e secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, ambos representando o governador Cláudio Castro.