Volta Redonda – Um acidente entre dois carros aconteceu na tarde deste domingo (4), na Avenida dos Metalúrgicos, nas proximidades do km 8,5, sentido Dutra, em Volta Redonda.

Com o impacto da colisão, a lateral de um dos veículos ficou amassada, enquanto o outro capotou e parou com as rodas para cima.