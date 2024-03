[VÍDEO] Bombeiros resgatam criança com vida após 16h sob escombros em Petrópolis

Petrópolis – Militares do Corpo de Bombeiros do Estado fizeram um resgate emocionante de uma criança, na manhã deste sábado (23), em Petrópolis, nos escombros da residência que desabou em decorrência das fortes chuvas que atingiram o bairro Independência.

A menina foi encontrada após cerca de 16h sob os escombros com a ajuda de cães farejadores do canil do Corpo de Bombeiros RJ, que indicaram o ponto exato onde as buscas deveriam ser realizadas.

A força-tarefa na localidade começou na tarde de sexta-feira (22) e foi mantida durante toda a madrugada com militares especializados em salvamento em desastres e busca em estruturas colapsadas.

A corporação já resgatou mais de 90 pessoas com vida em ocorrências envolvendo deslizamentos, desabamentos, inundações e alagamentos provocados pelas chuvas, em todo o estado, desde a última quinta-feira (21).