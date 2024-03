[VÍDEO] Em represália a ação da PM, bandidos incendeiam ônibus em BM

Barra Mansa – Terminou com um homem baleado na cabeça, um preso e um ônibus incendiado uma perseguição policial na noite desta quarta-feira (13), na região central de Barra Mansa.

Um homem armado, que estava em carro prata, não teria obedecido à ordem de parada de agentes da 2ª Cia de Polícia Militar de Barra Mansa e acabou sendo baleado, após ameaçar os policiais e exibir uma pistola.

Durante a perseguição, o carro empreendeu fuga em direção à Eduardo Junqueira. O motorista do veículo foi detido, e o homem foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. No carro, a PM encontrou uma pistola Glock 9mm.

Em represália à ação da PM, um homem ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP) incendiou um ônibus da viação Triecon, que estava estacionado na Avenida Dario Aragão, no bairro Estamparia. A reportagem apurou que este homem, ainda não identificado, entrou no veículo e ordenou ao motorista e ao cobrador que saíssem. “Em seguida, ateou gasolina e fogo. Foi assustador”, disse uma fonte, que entrou em contato com o jornal.

O 28º Batalhão de Polícia Militar e a 90ª Delegacia de Polícia já estão trabalhando no caso. Os agentes estão buscando câmeras de segurança na região para tentar identificar o criminoso que ateou fogo e de quem partiu a ordem de incendiar o coletivo.

Advertisement

Prefeito de Barra Mansa se manifesta

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, disse ao DIÁRIO DO VALE que apoia as operações policiais em Barra Mansa. “Este tipo de reação não é aceitável. As ações e incursões da Polícia devem ser intensificadas”, afirmou.