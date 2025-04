Vídeo: Explosão em plataforma da Petrobrás, na Bacia de Campos, deixa oito feridos

Bacia de Campos – Um incêndio seguido de explosão deixou oito funcionários feridos na plataforma PCH-1, na Bacia de Campos, no Norte Fluminense, na manhã desta segunda-feira (21), segundo informações do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) postadas em uma rede social. No momento do acidente, 176 pessoas estavam na plataforma.

A plataforma Cherne 1 fica cerca de 130 quilômetros da costa da cidade de Macaé. Um dos empregados chegou a cair no mar durante o acidente. De acordo com o sindicato, os feridos tiveram queimaduras e foram socorridos pela para uma unidade de emergência em Macaé.

Um incêndio teria provocado a explosão. O acidente foi comunicado pela petroleira às 7h25 ao sindicato, de acordo com Sérgio Borges, diretor do Sindipetro-NF. “ De acordo com a Petrobrás todos os acidentados estão bem e conscientes, em observação”, disse o diretor.

Sérgio Borges disse que o sindicato não foi informado quem são os trabalhadores acidentados. No entanto, afirmou que um é empregado da Petrobrás e os outros sete da Engeman, uma prestadora de serviços”

A Petrobrás vai, de acordo com o Sindicato dos Petroleiros, desembarcar todos os trabalhadores não essenciais para as condições de habitabilidade da plataforma. “A gente tem a expectativa de que, até o final do dia, sejam desembarcadas mais de 40 pessoas”, contou Sérgio Borges.