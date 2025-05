[VÍDEO] Homicídio à luz do dia choca moradores em Volta Redonda

Barra Mansa/Volta Redonda – Um homicídio ocorrido em plena luz do dia, nesta terça-feira (6), chocou moradores de Volta Redonda. O crime aconteceu na Cicuta, região próxima ao bairro Sessenta, já na divisa entre Volta Redonda e Barra Mansa.

De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE no local, o assassinato aconteceu por volta das 13h30, na rua atrás da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC)

A vítima foi identificada como Allan Oliveira, de 26 anos. Segundo informações preliminares, ele estava acompanhado de amigos, gravando vídeos no momento em que foi surpreendido e alvejado por diversos disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada e está isolando a área enquanto aguarda a chegada da perícia da Polícia Civil. O corpo de Allan será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda para os procedimentos legais.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime nem sobre os autores dos disparos. Esta matéria será atualizada.