Vídeo impressionante mostra desabamento de ponto de ônibus em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2023, 18:58 horas

Barra Mansa – Um vídeo gravado por moradores da Rua Joaquim Oliveira Dutra, entre os bairros São Genaro e Entanha, mostra o momento em que um ponto de ônibus desaba após a encosta ceder. O incidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23) por volta das 12h. Ninguém ficou ferido.

Técnicos da Defesa Civil estiveram no local para avaliar se haviam riscos e constataram que nenhum imóvel foi afetado. O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, que afirmou que as constantes chuvas que castigam a região teriam provocado o encharcamento do solo e desestabilizado o terreno. Segundo ele, técnicos fizeram o isolamento da área, pois o local apresenta instabilidade.

A Rua Joaquim Oliveira Dutra é sem saída e é frequentemente usada como ponto de manobra dos ônibus.

Nesta sexta-feira (24), equipes da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) irão ao local para avaliar qual solução será dada para minimizar os impactos e evitar novos desmoronamentos ocorram no trecho.