VÍDEO: Jovem encontrado no Rio Paraíba pode ter sido sequestrado e morto

Volta Redonda – Jordan Venâncio da Silva, de 21 anos, cujo corpo foi retirado do Rio Paraíba do Sul no sábado (16), pode ter sido vítima de homicídio. Imagens obtidas pelo DIÁRIO DO VALE mostram um rapaz – que pode ser ele – sendo perseguido por outro, em uma rua do bairro Siderlândia.

O vídeo, que tem um minuto e vinte e nove segundos, mostra o jovem correndo e, em seguida, entrando em um ônibus. Atrás dele vem um homem trajando camisa azul, bermuda e boné, segurando o que parece ser uma pistola em uma das mãos. O rapaz tenta fugir saindo do ônibus e correndo pela rua, mas parece ter sido capturado pelo homem armado e colocado em um carro vermelho, que sai em disparada alguns segundos depois.

A Polícia Civil confirmou que o vídeo é relacionado ao caso e está sendo analisado. As investigações estão sob responsabilidade da 93ª Delegacia de Polícia.

Entenda o caso

O corpo de Jordan Venâncio da Silva, de 21 anos, foi encontrado na tarde de sábado (16) boiando no Rio Paraíba do Sul, em frente à Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no bairro Retiro. O rapaz, que era morador do bairro Ponte Alta, estava desaparecido desde sexta-feira (15) quando saiu de casa para trabalhar. Segundo o apurado pela reportagem, ele trabalhava com entregador e deixou esposa e um filho, de um ano de idade.