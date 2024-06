[VÍDEO] Mãe que torturou a própria filha é presa em Vassouras

Vassouras – Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam nesta segunda-feira (17) uma mulher acusada de torturar a própria filha, de 11 anos, que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA). O caso aconteceu em um bairro central do Rio de Janeiro.

As investigações começaram quando os agentes tiveram conhecimento de um vídeo postado nas redes sociais. Nele, a uma mulher sufocava a vítima com uma sacola na cabeça. Nas imagens, gravadas pela própria autora, também é possível ver a criança amarrada pelas mãos e pelos pés.

Após analisarem o vídeo, foi instaurado um inquérito. A mulher foi identificada e foi expedido pela Justiça um mandado de prisão temporária pelo crime de tortura. À Polícia, ela teria alegado ter maltratado a criança durante um “surto”. Ela foi presa em Vassouras, no Sul Fluminense, onde estaria internada numa clínica instauraram um inquérito e identificaram a mulher. Um mandado de prisão temporária pelo crime de tortura foi decretado pela Justiça.

Após levantamento de informações e trabalho de inteligência, a equipe da DCAV localizou a mulher no município de Vassouras. Ela foi encaminhada para a delegacia, onde confessou o crime e permaneceu presa e à disposição da justiça.