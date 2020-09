Vídeo mostra consequência de curto-circuito no Hospital de Campanha de Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 13:54 horas

Prefeito já havia informado que estava negociando com o MP a desmontagem do estabelecimento; local estava sem pacientes

Volta Redonda – Imagens obtidas pelo DIÁRIO DO VALE mostram o resultado de um curto-circuito que ocorreu no Hospital de Campanha de Volta Redonda. Não houve vítimas. A Secretaria Municipal de Saúde informou que um dos cabos de energia que abastece o Hospital de Campanha fechou curto e devido às faíscas uma pequena área do gramado do campo pegou fogo. A brigada de incêndio atuou rapidamente e não houve nenhum dano grave.

De acordo com o boletim mais recente da prefeitura, liberado nesta quarta (16), o local está sem nenhum paciente.

O prefeito Samuca Silva já havia informado, em 20 de agosto, que pretendia negociar com o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) e que o Hospital de Campanha deveria ser desmobilizado em setembro. O prefeito afirmou, na época, que os números indicam que a circulação do novo coronavírus está sob controle na cidade e mostrou que a quantidade de internações, tanto na rede pública quanto na rede privada, está em queda.